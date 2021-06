Coronavirus: faut-il craindre une percée du variant delta en Belgique?

C’est le nouveau mutant qui fait peur. Nom de code : delta. Mais il est plus souvent présenté comme le « variant indien ». C’est lui qui provoque un rebond au Royaume-Uni (et ailleurs, lire ci-contre). C’est lui qui a poussé le Premier anglais Boris Johsson à reporter d’un mois la dernière phase de déconfinement. C’est encore lui qui a incité des chefs d’Etat comme Mario Draghi et Angela Merkel à remettre en cause l’organisation de la finale de l’Euro à Wembley. Ce variant risque-t-il de polluer « l’été de la liberté » promis aux Belges ? Décodage.

1