Droits LGBTQI+: Viktor Orban se fait recadrer au sommet européen

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est fait vertement rappeler à l’ordre jeudi au sommet de l’UE à propos de la loi jugée homophobe adoptée à Budapest, son homologue néerlandais allant jusqu’à lui suggérer une sortie de l’UE.

La législation controversée, qui a occupé les dirigeants en début de soirée, a conduit 17 pays membres, dont la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie, à interpeller dans une lettre les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres (invité au sommet) sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a reproché au dirigeant souverainiste d’avoir franchi une « ligne rouge ». « Etre homosexuel n’est pas un choix. Etre homophobe l’est », a renchéri le Belge Alexander De Croo, selon une source européenne.