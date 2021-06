Pro League: le KV Courtrai annonce la construction d’un nouveau centre d’entraînement

Début 2022, le KV Courtrai lancera la construction d’un tout nouveau complexe d’entraînement, un projet qui devrait voir le jour un an plus tard, a annoncé jeudi le club flamand.

La Ville de Courtrai et le président Vincent Tan se sont associés pour mettre 4,2 millions d’euros sur la table. «Nos nouvelles installations nous aideront à convaincre les joueurs de nous rejoindre"

Pour mener le projet à bien, l’homme d’affaires malais Vincent Tan, propriétaire du club, a investi 2 millions d’euros alors que les 2,2 millions restants sont issus de subventions de la Ville de Courtrai.

«Le centre d’entraînement va participer à la professionnalisation du club», précise le directeur général Matthias Leterme. «Cela nous aidera peut-être à faire venir des joueurs de qualité au club et à convaincre nos joueurs de rester plus longtemps au club avant de faire le pas vers un plus grand club ou une compétition plus prestigieuse.»

La Ville, le club, les promoteurs immobiliers et les partenaires dévoileront les plans du projet le 8 juillet.