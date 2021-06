USA: tests de résistance réussis pour les grandes banques, la Fed lève ses restrictions

La banque centrale américaine a annoncé jeudi que les grandes banques américaines avaient réussi haut la main les tests de résistance, permettant la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions.

Concrètement, les banques dont JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America, vont pouvoir émettre prochainement des dizaines de milliards de dollars de dividendes et de rachats d'actions.

"Toutes les 23 grandes banques testées disposaient de montants en capitaux bien supérieurs à ceux exigés au vu des risques", a indiqué la Réserve fédérale (Fed) dans un communiqué.

Par conséquent, ajoute-t-elle, "les restrictions supplémentaires mises en place pendant le Covid vont prendre fin", le 30 juin "conformément" à ce qui avait été annoncé le 25 mars dernier.

La Fed avait imposé ces restrictions il y a un an, invoquant alors la nécessité de conserver du capital pendant la crise.

Elle interdisait à ces grands établissements de procéder à des programmes de rachats d'actions et plafonnait les versements de dividendes aux actionnaires.

Cette mesure devait s'achever initialement fin décembre 2020. Elle avait été allégée mais prolongée dans un premier temps, jusqu'au 31 mars, puis jusqu'à fin juin.