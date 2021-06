Au terme d’une procédure de recrutement de six mois, c’est l’Italien Stefano Pace qui a été choisi comme nouveau directeur général et artistique de l’Opéra royal de Wallonie-Liège (ORW). Il prend la succession de Stefano Mazzonis di Pralafera, disparu soudainement en février, et dont le mandat devait initialement se terminer en août 2022. Pace a été choisi parmi 46 candidats, représentant 17 nationalités différentes.