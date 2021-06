La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi, portée par l'accord entre sénateurs républicains et démocrates sur le massif plan d'investissements dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden.

Le Nasdaq (+0,69% à 14.369,71 points) et le S&P 500 (0,58% à 4.266,49 points) ont atteint de nouveaux records de clôture, alors que le Dow Jones a gagné 0,95% à 34.196,82 points.

Le développement sur les infrastructures a "fait monter l'ensemble du marché", note Art Hogan de National Holdings, mais a particulièrement soutenu le secteur des matières premières et le secteur industriel.

"C'est la première bonne nouvelle sur les infrastructures" depuis que les négociations ont débuté, a-t-il ajouté

S'exprimant depuis le parvis de la Maison Blanche, Joe Biden a assuré que les élus des deux partis étaient parvenus à un accord autour du plan de plus de 1.200 milliards de dollars devant financer des travaux de rénovation de ponts, routes et aéroports, et améliorer le transport des eaux ou l'internet à haut débit.

Les négociations sont toutefois loin d'être terminées et l'avenir du texte est désormais lié à un autre plan sur les infrastructures "familiales" que les démocrates veulent faire passer.