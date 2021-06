Un syndicat américain fait vœu d'aider les salariés d'Amazon à s'unir

L'International Brotherhood of Teamsters, qui compte environ 1,4 million de membres, s'est engagé à utiliser ses ressources pour rallier des employés du géant du commerce en ligne et des technologies. Il compte aussi mobiliser les associations et autorités compétentes.

"Amazon représente une menace importante pour les communautés de travailleurs et le secteur de la logistique", a déclaré dans un communiqué Randy Korgan, le directeur national des Teamsters.

Les salariés d'Amazon travaillent dans des conditions déshumanisantes et dangereuses, à des postes mal payés, des collègues qui changent tout le temps et sans possibilité de s'exprimer à leur travail".

La résolution adoptée par les membres prévoit que le syndicat finance et soutienne ce "Amazon Project" avec toutes les ressources nécessaires pour assurer son succès.

Cette annonce intervient après la tentative de création d'un syndicat dans l'usine d'Amazon à Bessemer, dans l'Alabama.