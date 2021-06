Depuis Papillon de nuit en 2003, Ellory, qui est né et vit à Birmingham, n’a qu’une obsession : les États-Unis. De Seul le silence à Le jour où Kennedy n’est pas mort, en passant par Vendetta, Les Anges de New York, Mauvaise étoile ou Les Assassins, l’auteur britannique dissèque véritablement l’âme d’une Amérique hantée par son passé, rongée par la culpabilité et ses violences incessantes.