Tour de France: le magnifique hommage de Mathieu van der Poel et Alpecin-Fenix à Raymond Poulidor (vidéo)

Mathieu van der Poel va débuter son premier Tour de France ce samedi, à l’âge de 26 ans. Avant le Grand départ qui sera donné à Brest, sa formation Alpecin-Fenix s’est fait remarquer lors de la présentation d’équipe avec un maillot collector en hommage à Raymond Poulidor, grand-père de la star néerlandaise décédé il y a deux ans.

Pour l’occasion, van der Poel et ses équipiers arboraient une tunique mauve et jaune inspirée de celle qu’a portée « Poupou » durant sa carrière. « Aujourd’hui, j’aurais aimé qu’il puisse être là et vivre ce moment avec notre famille », a déclaré van der Poel. « Il en rêvait depuis longtemps, mais je suis sûr qu’il est fier comme il l’a toujours été. Je suis ravi que nous puissions lui rendre un ultime hommage d’une manière aussi passionnante et que nous puissions dire tous ensemble : Merci Poupou. »