Ni fleurs ni couronnes

****

Maylis de Kerangal

Deux nouvelles, la perfection. En peu de mots, le texte saute aux yeux, impose ses images, et vous voilà au large de l’Irlande à chasser le cadavre avec la plus belle femme de votre nuit, encore hébété par le style avant de comprendre qu’une intrigue effarante vous a capturé.e dans ses filets. On pense à Poe.

Folio, 128 p., 5 €

La maîtresse du peintre

***

Simone van der Vlugt