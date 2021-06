Alexia Bertrand (MR) sur l’interdiction des véhicules diesel et essence à Bruxelles: «Un effet d’annonce»

Le gouvernement bruxellois a confirmé jeudi son engagement à bannir les véhicules au diesel à partir de 2030 et à l’essence, à partir de 2035. S’il s’agit d’une « excellente idée » pour Alexia Bertrand (MR) elle estime néanmoins qu’il s’agit d’un « effet d’annonce ». Au micro de Bel RTL, la cheffe de groupe MR au parlement bruxellois ne voit aucune alternative au diesel et l’essence dans la capitale. « Aujourd’hui, on voit des villes crédibles sur le sujet », a-t-elle expliqué, citant l’exemple d’Amsterdam. « A Bruxelles, il y a 161 bornes électriques et on doit aller vers 11.000 bornes vers 2035. Il n’y aucun plan, aucune feuille de route détaillée. Ce n’est pas sérieux ».