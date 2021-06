L’espérance de vie a reculé de près de deux ans aux Etats-Unis à cause de la pandémie

Un phénomène mondial. En Belgique, l’espérance de vie aurait reculé de 1,2 an.

L’espérance de vie a reculé de près de deux ans aux Etats-Unis en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, selon une étude de l’université Virginia Commonwealth à Richmond (USA).

L’équipe de recherche a aussi pointé une large inégalité entre les groupes sociaux. Dans la communauté afro-américaine, l’espérance de vie des hommes a chuté à 68 ans, au plus bas depuis 1998. L’espérance de vie des Américains blancs est de 75 ans.

Une tendance bien plus marquée aux Etats-Unis

De manière générale, l’espérance de vie moyenne a reculé de 1,87 ans pour se situer à 76,9 ans aux Etats-Unis. Cette tendance aux USA est bien plus marquée que dans seize autres pays industrialisés sélectionnés à titre de comparaison. Le recul de l’espérance de vie y est en moyenne de 0,22 ans, et l’espérance de vie est aussi de 4,7 ans plus longue qu’aux USA.