Safari Rally: l’«opération survie» est déjà lancée pour Neuville et ses amis

Evans et Sordo ont déjà été victimes du parcours africain. Neuville est toujours en tête devant Rovanpera et Tanak, tandis qu’Ogier (4e) doit poursuivre au ralenti (suspension).

On sait la frénésie qui habite Thierry Neuville d’un jour suivre les traces de Sébastien Ogier. Il en a donné une superbe illustration dès la deuxième spéciale de ce jour (32 km) quand il a raté un freinage au bout d’une très longue ligne droite, à l’endroit exact où le septuple champion du monde avait commis la même maladresse quelques minutes avant lui.

Petite péripétie, finalement, pour le pilote Hyundai qui a quand même signé le meilleur temps, son deuxième de la journée en deux spéciales, et ainsi renforcé sa position en tête, devant Rovanpera (Toyota, à 8,2 sec.) et Tanak (Hyundai, à 9,5 sec.). Tous les autres sont déjà relégués à plus d’une demi-minute, au mieux !