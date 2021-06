Titres-services: 3 syndicats enfoncent le clou sur le non-respect du congé de vaccination

La FGTB Titres-services, la CSC Alimentation et services et la CGSLB affirment avoir mené une enquête, entre le 19 mai et le 14 juin, auprès de 1.673 aide-ménagères et que les résultats de cette enquête sont "hallucinants".

"Premièrement, moins de la moitié (41%) des 548 travailleuses qui avaient déjà reçu une invitation à se faire vacciner ont eu suffisamment de temps pour le faire. En outre, pour environ 39% d'entre elles, le salaire n'a pas été payé pendant leur absence pour la vaccination. Ce n'est pas une surprise, étant donné que les entreprises de titres-services commerciales ont fait preuve d'une grande créativité pour contourner cette règle", dénoncent les trois syndicats dans un communiqué. "Par exemple, 42% de ces employeurs ont enregistré les heures de vaccination comme une "absence autorisée", tandis que 25% ont même demandé que le rendez-vous soit reporté en dehors des heures de travail".