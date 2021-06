L'aéroport de Charleroi relié cet hiver à la Finlande

Dès le 2 novembre, des liaisons entre Bruxelles-Charleroi et Helsinki seront opérées à raison de trois vols hebdomadaires.

Cette liaison scandinave s'ajoute à l'ouverture de nouvelles routes déjà annoncées entre Charleroi et la Suède (Stockholm-Arlanda, à partir du 31 octobre 2021) et entre Charleroi et le Danemark (Billund, à partir du 29 octobre 2021).

"Après l'ouverture de plusieurs routes cet été et d'autres annoncées pour cet hiver, Ryanair poursuit son développement au départ de notre plateforme aéroportuaire. Au-delà d'une capitale européenne supplémentaire proposée à nos passagers, c'est un nouveau pays qui sera desservi au départ de Bruxelles-Charleroi", se réjouit le CEO de l'aéroport, Philippe Verdonck.