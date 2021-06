Safari Rally: Rovanpera se rapproche un peu de Neuville, toujours en tête

Trouver le bon rythme : tel est plus que jamais le défi proposé aux concurrents du Safari Rally. À ce petit jeu, Thierry Neuville tient actuellement le bon bout. Le pilote Hyundai est en tête alors qu’il y a déjà eu pas mal de casse derrière lui. À l’issue de la première boucle du jour (3 spéciales, 65 km) qui sera répétée cet après-midi, seul Kalle Rovanpera (Toyota) rivalise. Et après avoir signé le meilleur temps dans la 3e spéciale, le Finlandais pointe à 5,1 secondes seulement.

Ogier à plus de 2 minutes !

Derrière, les écarts sont plus conséquents : Tanak (Hyundai) à 26,2 sec., Katsuta (Toyota) à 40 secondes. Tous les autres comptent déjà un retard qui sur un « rallye normal » serait rédhibitoire. Suivent en effet : Greensmith (Ford, à 1.36.4), Fourmaux (Ford, 1.44.9) et Ogier (Toyota, 2.11.9), alors qu’Evans (Toyota) et Sordo (Hyundai) en ont déjà fini pour aujourd’hui !