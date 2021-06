Opération Impôts: les formules régionales de prêts «entre amis» élargies durant la crise

La Flandre, la Wallonie et plus récemment Bruxelles se sont armées de mécanismes pour soutenir les prêts de citoyens à des entreprises. Un mode de financement avantageux fiscalement, qui a connu un nouveau souffle pendant la pandémie.

Ils ont tous les trois des noms différents, mais ils remplissent le même objectif. Les prêts « win-win » en Flandre, « coup de pouce » en Wallonie et « proxi » à Bruxelles permettent aux citoyens d’aider une entreprise ou un indépendant qui a besoin de financement, et qui bien souvent n’arrive pas à l’obtenir via le canal bancaire. En général, le prêteur est un membre de la famille, un ami, une connaissance, un client. Ces prêts régionaux (réalisés en direct ou via une plateforme de crowdlending) comportent des avantages pour les deux parties : l’entrepreneur bénéficie d’un taux avantageux, le proche qui ouvre son porte-monnaie a droit à un crédit d’impôt et son apport est partiellement garanti en cas de faillite ou de cessation d’activité. Le tout avec quelques nuances régionales. Tour d’horizon des différentes formules.