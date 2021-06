Fin des moteurs thermiques à Bruxelles - Interdire les véhicules thermiques, une décision "idéologique" (Fédération pétrolière)

La décision d'interdire les voitures diesel en 2030 et les voitures à essence en 2035 en Région bruxelloise est "idéologique et en opposition avec la réalité technologique", estime la Fédération pétrolière belge dans un communiqué envoyé vendredi. Le gouvernement bruxellois a confirmé jeudi son engagement à bannir ces véhicules à partir de 2030 et 2035.

"La décision du gouvernement régional manque de nuance et est même inutile. Avec le renouvellement progressif du parc automobile, on peut considérer qu'en 2030, la grande majorité des voitures sur nos routes respectera les normes d'émission. D'abord grâce à la zone à faibles émissions (LEZ), ensuite grâce aux innovations technologiques qui permettent aux nouvelles voitures de respecter sans problème les normes de qualité de l'air. Bruxelles risque sinon de devenir une exception dans le nouveau mix énergétique et d'entraver la mobilité de milliers de bruxellois et de navetteurs", avertit la FPB.

Celle-ci déplore l'attitude "unilatérale du gouvernement bruxellois et l'appelle à une approche scientifique et à ne pas prendre des mesures idéologiques sans même proposer d'alternatives valables. Il n'y a aucune raison scientifique d'interdire les moteurs à combustion interne modernes."