Droits des LGBTQIA+ en Hongrie: après les paroles, les actes?

Ce nouveau dispositif s’ajoute à une longue liste de mesures d’ores et déjà adoptées par la Hongrie, depuis plusieurs années , dans un objectif identique de discriminer et de stigmatiser la population LGBTQIA+. Ces mesures s’insèrent plus largement dans un contexte d’érosion délibérée de la démocratie libérale en Hongrie.

Ce mardi, à l’occasion du Conseil des affaires européennes, une majorité d’Etats membres de l’Union européenne, à l’initiative de la Belgique, ont exprimé dans une déclaration commune leur profonde inquiétude face à de telles dérives, qui s’ajoutent, dans le chef de la Hongrie, à d’autres remises en cause des principes les plus élémentaires de l’Etat de droit et de la protection des droits fondamentaux. « Nous ne pouvons pas transiger sur ces principes », affirment les Etats concernés. Ce discours fort ne peut être que salué. Reste à voir les actes qui pourraient y donner suite.

On a cessé de se faire des illusions sur les résultats, à court ou moyen terme, de la procédure actuellement activée contre la Hongrie, depuis septembre 2018, sur la base de l’article 7, § 1er, du Traité sur l’Union européenne (TUE), en raison de l’existence d’un « risque clair de violation grave » des valeurs fondatrices de l’Union visées à l’article 2 du TUE. Cette procédure est embourbée, à l’heure actuelle, et a, en tout cas, clairement démontré les limites de son caractère dissuasif, tant en ce qui concerne la Hongrie que la Pologne.

« Garantir le plein respect du droit européen »

Se tournera-t-on alors vers la Cour de justice de l’Union européenne ? Telle est la suggestion que formulent les Etats signataires de la déclaration précitée, lorsqu’ils « demandent instamment à la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, d’utiliser tous les outils à sa disposition pour garantir le plein respect du droit européen, y compris en saisissant la (Cour) ». A dire vrai cependant, les Etats eux-mêmes, individuellement ou collectivement, pourraient, selon les traités, prendre l’initiative d’un tel recours en manquement. Là n’est cependant pas vraiment la question. Le problème est en effet que la Hongrie n’est comptable du respect des droits fondamentaux garantis par l’Union européenne, sous contrôle de la Cour de Luxembourg, que lorsqu’elle « met en œuvre le droit de l’Union », et uniquement dans cette mesure. Or, il n’est pas acquis d’avance que toutes les discriminations et atteintes à la liberté d’expression imputables aux lois hongroises s’inscrivent dans ce champ étroit.

La boîte à outils de l’Union européenne révèle ici ses limites. Pourquoi alors ne pas se tourner vers la grande Europe, celle du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Cour européenne des droits de l’homme ? Dans un arrêt Bayev et autres c. Russie de 2017, cette Cour a en effet condamné sans équivoque une législation russe analogue à celle que la Hongrie vient de consacrer. « En adoptant cette législation », affirme l’arrêt, les autorités russes avaient accentué « la stigmatisation et les préjugés » et encouragé l’homophobie, « ce qui est incompatible avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique ». Dans cette affaire Bayev, la Cour de Strasbourg avait été saisie par trois requérants individuels. Ceux-ci n’ont cependant pas, il faut le rappeler, le monopole du droit d’agir. L’article 33 de la Convention permet également à n’importe lequel des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe de saisir la Cour de toute violation de cette Convention commise par un autre de ces Etats. Cette possibilité, souvent délaissée, incarne une forme de « garantie collective ». Ainsi, l’État à l’origine du recours agit non pour son compte personnel, mais au nom de l’intérêt commun, afin de soumettre à la Cour « une question qui touche à l’ordre public de l’Europe ». Le moment n’est-il pas venu ? A quand la requête « Belgique et 16 autres États membres c. Hongrie » pour dénoncer à Strasbourg, les discriminations et atteintes à la liberté d’expression dont les institutions hongroises se rendent coupables, et qui violent l’ordre public européen ?

