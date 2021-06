Safari Rally: Rovanpera prend la tête devant Neuville

Sur un terrain visiblement plus défoncé que lors de la boucle matinale, Kalle Rovanpera (Toyota) a signé le meilleur temps dans la première spéciale de l’après-midi pour s’emparer de la tête du Safari Rally. Le pilote Toyota, qui a devancé les Hyundai de Tanak et Neuville dans cet exercice, compte désormais 1,2 seconde d’avance sur Neuville et 26,2 secondes sur Tanak. Katsuta compte 41,7 secondes de retard, tandis que tous les autres sont à près de deux minutes ou bien plus.

« Les ornières sont encore plus profondes que ce matin, et comme la voiture talonne pratiquement tout le temps, il est quasi impossible d’attaquer. Nos voitures ne sont pas assez hautes pour ce genre d’événement et de routes », constatait Thierry Neuville.