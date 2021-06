Eloigné des siens à cause du Covid

Revenu au CF Montréal comme entraîneur adjoint après avoir raccroché définitivement les crampons, Laurent Ciman et l’ensemble du club ont été contraints de s’exiler à Miami pour disputer les rencontres de MLS. Covid-19 oblige... Laissant, au passage, sa femme Diana et ses enfants Nina et Achille à 3.000 kilomètres de là. Une situation difficile qui dure depuis près de trois mois. « Il y a pire comme endroit, mais on a hâte de rentrer chez nous », pointe l’ancien défenseur, depuis sa chambre d’hôtel. « J’ai connu plusieurs longues périodes de préparation en Europe et il n’y avait pas de problème. Mais quand ça devient deux ou trois mois, c’est compliqué au niveau psychologique. On a vraiment envie de rejouer à Montréal ainsi que revoir nos familles et nos fans. Je pense que le gouvernement a été un peu plus laxiste par rapport à certaines règles, mais le plus dur est derrière nous. On espère pouvoir rentrer d’ici deux ou trois semaines et retrouver un quotidien plus ou moins normal. »