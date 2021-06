Safari Rally: Neuville repasse en tête malgré une crevaison

Le pilote Toyota a profité de la plus longue spéciale du rallye (32 km) pour reprendre la tête à Rovanpera. Neuville devance désormais le pilote Toyota de 10 secondes, et son équipier Tanak de 40 secondes.

Thierry Neuville a engrangé son 3e meilleur temps de la journée (pour deux à Rovanpera) à l’issue de la plus longue spéciale du rallye (32 km) et en a profité pour reprendre le leadership au Finlandais de chez Toyota. Un joli coup de force, car à quelques kilomètres de l’arrivée, le pilote Hyundai a été victime d’une crevaison qui ne l’a cependant pas empêché de franchir la ligne avec 11 secondes d’avance sur Rovanpera et 15 sur Tanak, les deux seuls pilotes qui « jouent avec lui »…

« Tout s’est bien passé », constatait notre compatriote à l’arrivée. « J’ai tenté d’attaquer, mais j’ai dû ralentir en plusieurs endroits car le terrain était cassant. Sur la fin, le comportement de la voiture a changé, et ce n’est qu’après que j’ai compris qu’il y avait cette crevaison à l’arrière droit. »

Greensmith devant Ogier