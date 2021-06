Euro 2020: l’Angleterre désormais favorite pour la victoire finale devant les Diables rouges selon Gracenote

Les chances des Diables rouges de remporter l’Euro 2020 ont chuté de 19 à 15 pour cent après la fin de la phase de groupes, a calculé vendredi la célèbre société de données sportives Gracenote. Seule l’Angleterre (16,5 %) a, selon Gracenote, désormais plus de chance d’être sacrée au terme du tournoi.

La raison est liée à la difficile moitié de tableau dans laquelle les Belges se sont retrouvés. Dimanche soir, le Portugal, champion en titre, attend les Belges pour les huitièmes de finale dans le four de Séville, dans le sud de l’Espagne. En quart de finale, un duel avec l’Italie pourrait suivre et plus tard, une demi-finale contre la France, championne du monde, est possible. Gracenote place les Bleus en troisième position, avec une probabilité de victoire finale de 11,8 %.