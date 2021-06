Massimo Bruno quitte le Sporting de Charleroi

On pouvoit s’y attendre, c’est désormais une certitude, Massimo Bruno ne sera plus un joueur du Sporting de Charleroi à partir du 1er juillet. Arrivé au terme de son contrat, il quitte le Sporting, mais n’a pas encore signé ailleurs.

En fin de contrat au 30 juin prochain, Massimo Bruno n’avait pas repris les entraînements avec le Sporting de Charleroi le 12 juin dernier. L’ancien joueur d’Anderlecht voulait prendre le temps de réfléchir à son avenir alors qu’il se retrouvait en fin de contrat pour la première fois depuis qu’il est professionnel.

Et il a finalement décidé de ne pas poursuivre l’aventure au sein de matricule 22 même si le projet proposé par Edward Still lui plaisait et que ce dernier comptait sur lui pour la saison à venir. Le joueur de 27 ans a informé le club de sa décision et il est donc un joueur libre, toujours en recherche d’un nouveau défi puisqu’il ne s’est encore engagé avec personne.

Les Zèbres devront donc très certainement recruter un flanc droit également durant ce mercato, même si Jackson Tchatchoua effectue une belle préparation et peut prétendre à jouer à cette position.