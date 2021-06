Une avancée pour l’accueil de nos enfants

Un équivalent temps plein et demi pour sept enfants. C’est la norme qui prévaudra désormais en Fédération Wallonie-Bruxelles suite au nouveau contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) qui vient d’être approuvé par le gouvernement. Les milieux d’accueil disposeront ainsi de personnes supplémentaires pour garder les enfants puisque la norme était jusqu’ici d’une personne pour six enfants. C’est ce qui explique en partie la raison de la suspension de la grève du secteur de l’Enfance qui était annoncée pour ce lundi 28 juin. Il reste que tant l’opposition que les associations resteront attentives à ce que les budgets suivent les décisions.