Le dioxyde de carbone (CO2)

Sur l’ensemble de sa durée de vie – de la production à l’utilisation en passant par la production de l’énergie qui servira à la propulser – l’empreinte carbone d’un véhicule dépend de nombreux paramètres. La durée d’utilisation, d’abord : l’impact est bien plus lourd si on change souvent de voiture, surtout si on achète une voiture neuve. Le nombre de kilomètres parcourus, ensuite : plus il est important, plus fort est l’impact CO2. Le type de voiture : plus elle est grosse, plus elle consomme, plus elle émet. Le type de carburant pour les moteurs thermiques : le diesel rejette moins de CO2 par kilomètre que l’essence. Pour les voitures électriques, le lieu de production de la batterie : si l’électricité y est très « carbonée » (utilisant du charbon, du fuel ou du gaz fossile), la batterie pèsera plus lourd dans l’empreinte carbone que si on utilise des énergies renouvelables.