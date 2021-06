Un souci avec le recyclage

La batterie est un des points sensibles de la voiture électrique. Elle rend la production du véhicule relativement énergivore et relativement « sale ». Par ailleurs, se pose la question de son recyclage qui consomme lui aussi de l’énergie et est pour l’instant embryonnaire. Le recyclage d’une batterie laisse ainsi une trentaine de kilos de matière première non recyclée. Par comparaison, disent les défenseurs de la voiture électrique, un véhicule thermique brûle en moyenne 17.000 litres de carburant (13.500 de diesel) en moyenne, soit environ 300 à 400 fois plus.