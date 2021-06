Les gagnants

L’arc-en-ciel

C’est magnifique un arc-en-ciel même sur le beau Danube bleu, même sur Budapest. Pas besoin de pluie d’été et d’éclaircie, on en a vu fleurir un peu partout en Europe, cette semaine. Sauf sur un certain stade munichois, mais ce n’est pas grave : le drapeau multicolore s’est affiché sur d’autres murs, sur d’autres bras, dans d’autres cercles humains et sportifs. L’arc-en-ciel s’est transformé en sourire rassurant.

Marc Van Ranst