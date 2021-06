Le festival d’Avignon à 100%… mais masqué

C’est la bonne nouvelle de cette fin de semaine pour les organisateurs du Festival d’Avignon : la situation sanitaire continuant à s’améliorer, le préfet a annoncé vendredi que les salles de spectacle, intérieures et extérieures, pourraient fonctionner à 100 % de leur capacité d’accueil. Conséquence directe : alors que la plupart des spectacles étaient déjà complets avec une jauge à 65 %, la billetterie est à nouveau ouverte pour accueillir les spectateurs supplémentaires.

Deux bémols toutefois. D’une part, le masque sera obligatoire pour tous les spectacles (et quelle que soit leur durée). D’autre part, l’entrée dans la Cour d’Honneur se fera sur présentation d’un résultat de test négatif ou d’un certificat de vaccination. Du travail en plus pour les équipes du festival qui devait déjà contrôler les tickets et les sacs dans le cadre du plan vigipirate toujours en vigueur.