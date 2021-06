Musique classique: un flashmob pour des démissions

C’est en faisant résonner la Marche funèbre de la 3e symphonie de Beethoven, ce vendredi à 14 h dans la rotonde de la Galerie Ravenstein à Bruxelles, que des musiciens du Belgian National Orchestra ont voulu sensibiliser les médias et le public quant à leurs craintes pour l’avenir de leur institution. En front commun syndical, ils réclament les démissions du président du conseil d’administration et de l’intendant. En cause : « rupture du dialogue social », « pression », « manipulation », « harcèlement », selon les témoignages.