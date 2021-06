Wirecard: un scandale jusqu’au sommet de l’Etat allemand

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire du plus grand scandale financier en Allemagne met en cause le ministre social-démocrate des Finances, Olaf Scholz, candidat à la succession d’Angela Merkel.

Un PDG en prison, son adjoint en fuite et soupçonné d’être protégé par les services secrets russes, un témoin clé qui meurt dans des conditions obscures aux Philippines, 300.000 entreprises abandonnées à leur sort, des milliers de petits porteurs ruinés, une chancelière interrogée par la commission d’enquête parlementaire et un candidat à la chancellerie qui refuse de porter la responsabilité du plus grand scandale financier allemand… « L’affaire Wirecard » n’est pas seulement un passionnant roman policier ; c’est une véritable affaire d’Etat.