La Belgique doit répondre au jeu physique des Serbes

Championne d’Europe en 2015 et médaillée de bronze aux JO 2016, la Serbie, que les Belges ont battue en préparation à Courtrai, dispute sa 4e demi-finale en 5 Euros. « C’est l’adversaire promis depuis le début. Une sélection très expérimentée dont le niveau est très proche du nôtre », situe Pierre Cornia, assistant-coach des Cats.

« Dans un style toutefois très différent qui me fait dire que l’équipe qui imposera son jeu émergera. » Les Serbes sont réputées très dures… « Il faut donc opposer à leur physique notre rapidité et nos déplacements. On a prouvé face à la Turquie qu’on était capable d’y répondre. Elles alignent une Américaine, la meneuse Anderson. Mais c’est l’ailière-forte Vasic leur meilleure joueuse de l’Euro. Le début de match sera capital pour faire abstraction de la fatigue. Mais même si on ne s’est entraîné qu’une fois à Valence, comme si on y jouait en déplacement puisque les Serbes y ont joué tout le tournoi, je sens l’équipe sereine et prête. »