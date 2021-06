Malgré un emploi du temps chargé entre ses rôles d’agent, de consultant pour la TV portugaise et d’ambassadeur de sa Fédération et de l’UEFA, Nuno Gomes a pris quelques minutes de son temps pour préfacer le 8e de finale entre son pays et la Belgique.

Avec ses cheveux longs et son style à mi-chemin entre opportunisme et jusqu'au-boutisme, Nuno Gomes était reconnaissable entre mille quand il arpentait les terrains de football dans les années 90 et 2000. Grand attaquant de Benfica où il a passé douze saisons et remporté deux titres de champion au cœur d’un règne du FC Porto, Gomes a également été l’un des artisans de la sélection nationale pendant quinze ans et 79 matches disputés pour 29 buts.