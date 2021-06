Euro 2020: Romelu Lukaku estime désormais faire partie des meilleurs attaquants au monde

Sur la lancée de son titre acquis en Italie avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku fait le bonheur de l’équipe nationale. L’attaquant, qui avoue volontiers avoir « franchi un palier », a déjà marqué trois buts en trois matches lors de cet Euro. Avant de défier le Portugal en huitièmes de finale dimanche à Séville (21h), il estime désormais « faire partie des meilleurs attaquants au monde ».

« Quand les gens parlaient des meilleurs, ils évoquaient toujours Harry Kane, Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema. Moi, on disait que j’étais « en bonne forme ». « Cela m’a motivé à travailler davantage. Je pense que j’ai désormais ma place dans cette liste », a lancé ’Big Rom’. « Je cherche toujours ce petit plus qui va me faire progresser, le petit truc à améliorer. Je n’ai pas d’objectif personnel sur cet Euro, je veux simplement tout faire pour le gagner. »