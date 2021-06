Sortie du nucléaire: Elia confirme le besoin «urgent» de nouvelles capacités

C’est un peu le rendez-vous qui fait peur : tous les deux ans, Elia procède à son étude d’adéquation et de flexibilité. Le gestionnaire du réseau de transport haute tension (GRT) évalue – pour la période 2022-2032 cette fois-ci – si les besoins en électricité de notre pays seront couverts par une capacité de production suffisante, afin d’éviter « que la lumière ne s’éteigne ». L’exercice n’est pas anodin puisque la Belgique se rapproche chaque jour un peu plus du bord de la « grande falaise », avec l’extinction progressive des sept réacteurs nucléaires d’ici la fin 2025. « Si on ne fait rien, le jour d’après ce grand saut, la Belgique dépendra de l’importation pendant 6.000 heures pour couvrir ses besoins », détaille Frédéric Dunon, directeur Customer Market & Systems d’Elia. « Pendant 200 heures, on devrait importer 5 GW.