Face à l’inflation, miser sur les actions

La Bourse de Bruxelles a digéré la pandémie. À la mi-juin, le Bel 20, l’indice des vingt valeurs vedettes, a renoué avec son niveau atteint seize mois plus tôt, en février 2020. Il n’y a cependant pas de quoi pavoiser. Non seulement l’indice n’est pas, jusqu’ici, parvenu à casser ce plafond, mais surtout la performance est toute relative. Sur le continent européen, si la Bourse de Madrid est encore convalescente, Paris, Francfort et Amsterdam ont nettement débordé leur niveau d’avant la pandémie ; et Milan fait jeu égal avec la place bruxelloise, alors que l’économie italienne a été bien plus affectée. De l’autre côté de l’Atlantique, à la Bourse de New York, l’indice S&P 500 a gagné 25 % par rapport à son plus haut de 2020 – à comparer avec une progression d’à peine 7 % pour l’Euro Stoxx 50 (qui regroupe les cinquante plus grosses capitalisations de la zone euro).