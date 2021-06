L’exonération à vie de cotisations sociales pour le premier emploi créé doit être évaluée. La mesure prise sous le gouvernement Michel oppose le MR, qui la défend, et les socialistes, qui veulent la réformer.

La parenthèse covid est bel et bien refermée. Après les escarmouches de l’Accord interprofessionnel 2021-2022, une nouvelle polémique agite la majorité fédérale depuis jeudi : la remise en cause de l’exonération à vie de cotisations sociales pour le premier engagement. La mesure, instaurée en 2016 par le gouvernement de Charles Michel (MR), doit être évaluée et corrigée si nécessaire. Deux réunions intercabinets ont eu lieu cette semaine. Avant que le sujet n’arrive sur la place médiatique.

