Rui Patrício (gardien) – 33 ans, gaucher, Wolverhampton

Son arrêt sur la frappe puissante et placée de Paul Pogba et sa prompte réaction sur la reprise d’Antoine Griezmann immédiatement consécutive constituent le meilleur des billets de visite pour Rui Patricio qui, malgré six buts encaissés depuis le début du tournoi (quatre contre l’Allemagne, deux face à la France), est un des hommes-clé de la Seleçao. José Mourinho n’en avait pas besoin, cela dit : sur ses conseils avisés (voir la liste de ses gardiens au long de sa carrière, de Vitor Baía à Hugo Lloris), Rui Patrício vient de signer un contrat de trois ans avec la Roma. Six millions + bonus à la performance dans les caisses de Wolverhampton.

International au long cours, le portier formé au Sporting Lisbonne avait pris une part prépondérante au sacre du Portugal à l’occasion du précédent Euro.