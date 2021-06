Pepe (défenseur central) – 38 ans, droitier, Porto

Compagnon de mille batailles de Cristiano Ronaldo, avec le Portugal mais aussi sous les couleurs du Real Madrid (ils y ont évolué ensemble entre 2009 et 2017), il donnerait tout pour son capitaine dont il admire autant les qualités sportives que la collégialité. Sa carte d’identité pourrait indiquer que le Lusitano-brésilien a dépassé la date de péremption, toutefois, son match, par exemple, contre la Juventus de Ronaldo a démontré qu’il avait toujours les mêmes tempérament accrocheur et don d’ubiquité.

expérience

Dans la finale de Paris, en 2016, sans le talisman Cristiano Ronaldo, mis hors jeu par Payet après une demi-heure, Pepe avait été absolument infranchissable. On aurait dit qu’il était possédé. Cinq ans plus tard, on a toujours la même impression : il sait se hisser à la hauteur des grandes occasions, voire au-delà.