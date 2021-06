«Il faut ériger une statue à Frank Robben»

Au lieu d’attaquer Frank Robben et de voir les grands dangers, soulignons les réussites!

On a beaucoup parlé de (non)respect de la vie privée, durant la crise. Pour le tracing, le suivi des quarantaines ou la vaccination, il a fallu aller piocher dans certaines données (très) sensibles. En bypassant parfois le débat parlementaire ou le contrôle du régulateur. Ce fut le cas, par exemple, quand la Belgique a décidé de vacciner en priorité les patients atteints de comorbidités. Il a fallu identifier les Belges souffrant de diabète, de problèmes cardiaques ou d’hypertension, en croisant les données des mutualités et celles des généralistes. Ce qui a permis d’obtenir une liste de 1,5 million de patients à vacciner en priorité. « Violation du secret médical », « dérive orwellienne », contestaient certains députés (parfois issus de la majorité). L’Absym – principal syndicat belge des médecins – a même introduit un recours (pendant) au Conseil d’Etat pour contester cette sélection et « faire respecter les droits du patient ».