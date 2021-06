Coronavirus: Vandenbroucke, Morreale et Maron optimistes pour l’été mais pas rassurés pour l’automne

Vous êtes pleinement rassurés, pour cet été ?

Christie Morreale. Non. On est de nature prudente quand on est ministre de la Santé. Puis il faut tirer les enseignements de ce qu’il s’est passé l’été dernier. L’effet de saisonnalité ne doit pas nous faire oublier que le virus est encore là, et même s’il circule moins, il ne faut pas tout oublier. Une partie de la population n’est pas encore vaccinée, donc il faut rester prudent et continuer à convaincre un maximum de monde d’accepter le vaccin. C’est seulement à ce moment-là que je serai rassurée.

Pas de vacances en juillet/août pour vous ?