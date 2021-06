Bernardo Silva (milieu offensif) – 26 ans, gaucher, Man City

À la fin de sa décennale aventure à Manchester City, Vincent Kompany avait promis Bernardo Silva à sa succession. « Lui, c’est pour 50 % un amuseur et pour 50 autres, un leader. Quand il augmentera sa part de leader à 75 %, il deviendra le capitaine de l’équipe. » Ce thème de l’hérédité ne lâche pas le Portugais à l’Etihad. Au départ de David Silva, il a été tout indiqué pour enfiler les chaussures de l’Espagnol. Mis sur le côté au Benfica par Jorge Jesus pour sa gracilité, Bernardo Silva n’est pas du genre non plus à crever l’écran sur un geste, une action. Et pourtant, il est décrit comme étant le chouchou de Guardiola.