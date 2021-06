Joao Moutinho (milieu central) – 34 ans, droitier, Wolverhampton

Vieux serviteur de la Seleçao, deuxième au ranking des présences nationales derrière Cristiano Ronaldo, Fernando Santos a inclus Moutinho dans son XI contre la France mercredi passé pour résoudre un problème que Bruno Fernandes n’arrive pas à débloquer, par fatigue ou par difficulté d’adaptation à l’équipe du Portugal : celui de la dernière passe.

Titulaire face à la France, le milieu de Wolverhampton a pris la direction du jeu et l’a rendu plus fluide sans ballon en proposant des lignes de passe à ses autres partenaires, du milieu notamment, Danilo et Sanches.