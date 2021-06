Michel-Ange Balikwisha au FC Bruges, ça avance…

Après neuf séances d’entraînement dispensées depuis lundi, le Standard disputera, ce samedi à 17h30 (le coup d’envoi a été avancé de 30 minutes), à l’Académie et à huis clos, son premier match amical de sa préparation. Face à la JS Rochefort, pensionnaire de division 3 amateurs, selon une formule de plus en plus prisée, à savoir quatre fois trente minutes de jeu, ce qui permettra à Mbaye Leye de voir à l’œuvre un maximum de joueurs, à l’exception de Selim Amallah et Abdoul Fessal Tapsoba, qui ne reprendront le collier que lundi.