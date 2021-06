Thierry Neuville est sorti de l’enfer du Safari Rally en devançant… Katsuta et Tanak ! Même relégué à près de 2 minutes, Ogier (4e) constate qu’« on peut s’attendre à tout » dans ce rallye casse-voiture.

Un rallye pas comme les autres pour le Belge et ses concurrents. - PhotoNews

La Toyota de Kalle Rovanpera tractée par un gros 4x4 afin de l’extirper d’une mer de fesh-fesh. On croyait ce genre d’image réservée au Dakar, on y a eu droit vendredi, dans l’ultime spéciale de la première étape d’un Safari Rally dominée par Thierry Neuville, mais surtout marquée par une foultitude d’incidents, comme on pouvait le redouter dans le cadre d’une épreuve proposée à des voitures inadaptées à ce genre de terrain.