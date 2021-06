Les Diables, contre le tenant du titre, pour le premier K.-O. de l’Euro

La phase à élimination directe ne laisse plus la moindre place à la spéculation. Pour son 8e huitième de finale, la Belgique a hérité d’un des pires tirages possible avec le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016. Contre toute apparence, Cristiano Ronaldo et la jeune génération d’esthètes de Premier League sont tout sauf des romantiques du foot.