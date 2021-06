Après la tornade, Beauraing se reconstruit grâce à la solidarité

Reportage

Rue de l’Aubépine, à Beauraing. Une vingtaine d’enfants de 4e primaire de l’institut Notre-Dame du Sacré-Cœur passent de porte en porte. Ils chantent, parlent, s’amusent, accompagnés de leur institutrice Madame Dominique. Dans les mains de certains d’entre eux, des boîtes. Dedans, des cookies et autres gâteaux faits maison qu’ils offrent aux habitants des maisons touchées par la violente et brève tornade qui a touché le centre du village dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Quelques secondes qui ont défiguré une partie de la commune et marqué à jamais les esprits des sinistrés. Mais le passage des enfants est un catalyseur. Il requinque et procure un regain d’énergie. Comme tous les gestes de solidarité qui s’accumulent depuis dimanche dernier. Des gestes qui font que Beauraing se reconstruit.