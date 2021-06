Le touriste belge aime la France, le coureur également. Au départ de Brest, la liste des engagés recense 22 Belges. Un de plus qu’il y a deux ans, autant qu’en 1994, c’est dire si la performance mérite d’être soulignée. Un contingent sans aucun doute lié à la présence de quatre formations évoluant sous licence belge – Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick Step, Wanty Groupe Gobert et Alpecin-Fenix – et de nombreuses individualités reprises ici et là.