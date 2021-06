Romelu Lukaku: «Je ne suis pas seulement en forme, je fais partie des meilleurs»

À 28 ans, Romelu Lukaku est au sommet de sa carrière. Sa faim de trophées commence seulement à être comblée et il ne veut évidemment pas s’arrêter là. Car à ses yeux, marquer 110 ou 120 buts avec les Diables rouges n’aura jamais autant de valeur que remporter un titre avec son pays.

On dit beaucoup que Romelu Lukaku n’a jamais été aussi fort que maintenant. Est-ce votre avis également ?

J’ai beaucoup progressé ces dernières années, ça, c’est sûr. Je pense que j’ai franchi un palier, celui où on parle de Lewandowski, Kane, Benzema, Suarez… Ce sont les meilleurs attaquants d’Europe et j’en fais partie. Je ne suis pas seulement « en forme ». Mais je cherche toujours ce petit plus pour m’améliorer. Tout est une question de travail.

Vous avez mené un duel à distance avec Cristiano Ronaldo pendant toute la saison en Italie. Cela vous a-t-il motivé sur le plan personnel ?