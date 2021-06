Malaise de Christian Eriksen en plein match: la Premier League va investir dans des défibrillateurs

Après l’arrêt cardiaque du milieu de terrain danois Christian Eriksen au cours d’un match de l’Euro, la Premier League a décidé d’investir dans des défibrillateurs et des leçons de réanimation pour plus de 2000 clubs amateurs.

En collaboration avec la fédération anglaise de football, la Premier League installera dans un premier temps des défibrillateurs dans les clubs qui n’en disposent pas encore. « Nous espérons que l’installation de ces machines permettra de faire la différence et sauver des vies », a déclaré Richard Masters, le CEO de la Premier League. Environ 1 million et demi de personnes de plus disposeront d’un accès direct à un défibrillateur après l’installation des machines. En outre, au moins un collaborateur de chaque club devra suivre une formation gratuite de réanimation.